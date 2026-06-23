تراجع النفط والذهب مع انحسار التوترات وترقب الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط والذهب خلال تعاملات اليوم (الثلاثاء)، في ظل انحسار المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتحسن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، إلى جانب تماسك الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.09 دولار، أو ما يعادل 1.4%، لتصل إلى 76.81 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتًا، أو 1.2%، إلى 72.99 دولار للبرميل.

وجاءت الخسائر بعد تراجع الأسعار بأكثر من 3% في جلسة أمس، عقب منح الولايات المتحدة إيران إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يومًا بعد محادثات أولية بين الجانبين، إلى جانب مؤشرات على تراجع الأعمال القتالية في لبنان ضمن اتفاق أوسع لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وقال محللون إن الزيادة التدريجية في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تضغط على الأسعار، في وقت أظهرت فيه بيانات تتبع السفن عبور ناقلتي نفط خام تحملان قرابة مليوني برميل عبر المضيق أمس (الاثنين)، في إشارة إلى تعافي حركة الملاحة بعد التراجع الذي شهدته في الأيام الماضية.

ويرى محللون أن الأسواق لا تزال تتأرجح بين التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تفاهمات دبلوماسية والتشاؤم بشأن احتمالات عودة التوترات، خاصة مع استمرار حالة عدم الثقة بين واشنطن وطهران.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4142.61 دولارًا للأوقية، فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1% إلى 4160.20 دولار.

وجاءت خسائر الذهب مع تماسك الدولار الأمريكي، وارتفاع توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال العام الجاري، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وأظهرت تقديرات المتعاملين ارتفاع احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى 88%، مقارنة مع 61% قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأخير، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

كما تراجعت أسعار الفضة بنسبة 3.3% إلى 63.05 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.9% إلى 1646.30 دولارًا، بينما هبط البلاديوم 1.8% إلى 1242.75 دولار.