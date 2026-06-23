الرياضة رسميًا.. برشلونة يضم المصري حمزة عبدالكريم حتى 2029

البلاد (جدة)

حسم نادي برشلونة الإسباني، مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم، بعدما أعلن تفعيل بند الشراء الموجود في عقده مع الأهلي المصري، ليواصل اللاعب مشواره داخل أسوار النادي الكتالوني بعقد طويل الأمد. وأكد برشلونة، في بيان رسمي، إبلاغ الأهلي المصري بقرار تفعيل خيار الشراء النهائي، ليصبح حمزة عبد الكريم لاعبًا دائمًا في صفوف النادي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029. ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة أتلتيك عبر منصة «إكس» بيانًا مقتضبًا أكد خلاله إتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن اللاعب المصري وقع عقدًا جديدًا لمدة ثلاثة مواسم إضافية، بعد اقتناع النادي بإمكاناته الفنية والمستقبلية. ويعيش حمزة عبدالكريم فترة مميزة خلال الوقت الحالي، حيث يتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العالم 2026، وشارك في مباراتي الفراعنة أمام بلجيكا ونيوزيلندا ضمن منافسات دور المجموعات. وانضم المهاجم المصري البالغ من العمر 18 عامًا إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يلفت الأنظار سريعًا بقميص فريق الشباب. وبعد اكتمال الإجراءات الإدارية الخاصة بقيده، شارك حمزة مع فريق الشباب «A»، ونجح في فرض نفسه؛ كأحد أبرز العناصر الهجومية خلال فترة قصيرة. واستهل اللاعب مشواره التهديفي مع الفريق بهدف في مرمى هويسكا خلال شهر مارس الماضي، قبل أن يواصل تألقه في منافسات الدوري الإسباني للشباب. وخاض حمزة عبدالكريم 11 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف، من بينها «هاتريك» مميز في شباك مونتي كارلو، خلال المباراة التي شهدت تتويج الفريق بلقب دوري الشرف للشباب. كما شارك اللاعب المصري في مباراتين ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا للشباب، وساهم في وصول برشلونة إلى المباراة النهائية قبل الاكتفاء بالمركز الثاني.