انطلاق قمة مستقبل الضيافة تجمع قادة السياحة والاستثمار في الرياض

انطلقت في الرياض أعمال قمة مستقبل الضيافة في المملكة، التي تستمر حتى يوم غد الأربعاء 24 يونيو الجاري في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، بمشاركة نخبة من المستثمرين والمطورين والمشغلين وصناع القرار، لمناقشة فرص النمو والاستثمار في قطاع الضيافة وتعزيز الشراكات التي تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقالت المتحدثة باسم قمة مستقبل الضيافة، أسماء العدوي: إن القمة تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية من خلال استقطاب رؤوس الأموال وإطلاق شراكات استراتيجية، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة بما يواكب مستهدفات الرؤية.

وأضافت أن القمة تجمع صناع القرار والمستثمرين والجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم، وتوفر منصة للحوار والتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن القمة تسهم في تسريع التنمية السياحية عبر تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في نمو القطاع.

وتواصل القمة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز منصات الاستثمار في قطاع الضيافة بالمملكة، بعد أن أسهمت نسخة العام الماضي في توليد فرص أعمال تجاوزت قيمتها 1.6 مليار دولار. وتشهد نسخة هذا العام حضورًا واسعًا للمستثمرين الذين يشكلون نحو 30% من إجمالي المشاركين المؤكدين، ويديرون أصولًا تزيد قيمتها على 4.99 تريليون دولار، بمشاركة عدد من الجهات الاستثمارية والتطويرية المحلية والإقليمية والدولية.

وقد افتتحت فعاليات القمة بحفل افتتاح مساء أمس الاثنين، فيما انطلقت الجلسات الرئيسة صباح اليوم الثلاثاء بكلمة افتتاحية لوكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات محمود عبد الهادي، الذي أكد أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو إعادة تشكيل مشهد السياحة العالمي عبر تطوير الوجهات وتحفيز الاستثمار وابتكار تجارب سياحية نوعية، مشيرًا إلى أن القمة تمثل منصة رئيسة لتسريع التعاون وتحويل الفرص إلى مشاريع وشراكات تدعم نمو قطاع الضيافة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “ذا بنش” المنظمة للقمة، علي شاهد، أن التعاون المستمر مع وزارة السياحة أسهم في تعزيز مكانة القمة كمنصة تجمع المستثمرين والمطورين وقادة القطاع، مؤكدًا أن الحدث يواصل دوره في ربط رؤوس الأموال بالفرص الاستثمارية ودعم الحوار الهادف إلى رسم مستقبل الضيافة في المملكة.

وتشهد القمة على مدى يومين أكثر من 30 جلسة وندوة وفعالية تواصل، بمشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة قطاعات الضيافة والسياحة والاستثمار العقاري من المملكة ومختلف دول العالم، لمناقشة أبرز التحديات والمتغيرات المؤثرة في القطاع واستعراض الفرص الاستثمارية الداعمة لنمو السياحة والضيافة في المملكة.