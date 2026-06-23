المملكة تُشارك في الاجتماع الــ 23 للجنة الإحصاءات والسياسات الإحصائية في OECD

البلاد (الرياض)
شاركت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للإحصاء للمرة الأولى في أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الإحصاءات والسياسات الإحصائية (CSSP) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي عُقد افتراضيًا خلال الفترة من 22 إلى 23 يونيو 2026، بمشاركة رؤساء الأجهزة الإحصائية وكبار المسؤولين الإحصائيين من الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.
وقال رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري: “إن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع، الذي يُعقد قبيل مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين (CES) التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، تؤكد المكانة المتقدمة التي تحظى بها المملكة في المجتمع الإحصائي الدولي، وتعكس الثقة العالمية المتزايدة بقدراتها المؤسسية، لاسيما في ظل استعداداتها لاستضافة الدورة السادسة من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 في الرياض.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الإحصائي، شملت تعزيز جودة البيانات الإحصائية وموثوقيتها، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإحصائية، وتحديث المنهجيات والمعايير الإحصائية، إلى جانب توظيف مصادر البيانات الحديثة لدعم إنتاج المؤشرات الإحصائية وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
يُذكر أن لجنة الإحصاءات والسياسات الإحصائية (CSSP) تُعد إحدى اللجان الرئيسة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتُعنى بمناقشة التوجهات الإستراتيجية المرتبطة بالإحصاءات الرسمية، وتطوير المؤشرات والمنهجيات الإحصائية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والمنظمات الدولية المتخصصة.
ويجسد تمثيل الهيئة للمملكة في أعمال اللجنة حضورها الفاعل في المحافل الإحصائية الدولية، وحرصها على متابعة المستجدات العالمية في مجال الإحصاء والبيانات؛ لتطوير القدرات الإحصائية ومواصلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري: “إن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع، الذي يُعقد قبيل مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين (CES) التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، تؤكد المكانة المتقدمة التي تحظى بها المملكة في المجتمع الإحصائي الدولي، وتعكس الثقة العالمية المتزايدة بقدراتها المؤسسية، لاسيما في ظل استعداداتها لاستضافة الدورة السادسة من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 في الرياض.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الإحصائي، شملت تعزيز جودة البيانات الإحصائية وموثوقيتها، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإحصائية، وتحديث المنهجيات والمعايير الإحصائية، إلى جانب توظيف مصادر البيانات الحديثة لدعم إنتاج المؤشرات الإحصائية وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
يُذكر أن لجنة الإحصاءات والسياسات الإحصائية (CSSP) تُعد إحدى اللجان الرئيسة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتُعنى بمناقشة التوجهات الإستراتيجية المرتبطة بالإحصاءات الرسمية، وتطوير المؤشرات والمنهجيات الإحصائية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والمنظمات الدولية المتخصصة.
ويجسد تمثيل الهيئة للمملكة في أعمال اللجنة حضورها الفاعل في المحافل الإحصائية الدولية، وحرصها على متابعة المستجدات العالمية في مجال الإحصاء والبيانات؛ لتطوير القدرات الإحصائية ومواصلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.