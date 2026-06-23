المملكة تحصد جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 عن “بنك البيانات الوطني” ومنصة “استشراف” في سدايا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم، فوز المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2026 عن “بنك البيانات الوطني” ومنصة “استشراف” الرقميتين، بعد منافسة دولية واسعة شهدتها الدورة الحالية للجائزة، تقدم لها أكثر من 700 مبادرة من 62 دولة حول العالم.

وتُعد جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة أرفع جائزة أممية تُمنح للتميّز والابتكار في القطاع الحكومي، وتُكرّم المبادرات الحكومية ذات الأثر المتميز في تطوير الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين على المستوى الدولي، وذلك في إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات المملكة العربية السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، تزامنًا مع عام الذكاء الاصطناعي 2026.

ويأتي هذا الفوز في ظل الدعم المتواصل والمستمر الذي تحظى به سدايا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة “سدايا” -حفظه الله-، للنهوض بدورها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة العالمية ضمن الاقتصادات القائمة على التقنيات المتقدمة.

ويُعد “بنك البيانات الوطني” أحد أبرز الممكنات الوطنية التي طورتها سدايا لرفع جودة البيانات وتسهيل مشاركتها بين الجهات؛ بما يدعم بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات، ويُسهم في تحسين كفاءة الخدمات الرقمية وموثوقيتها، وتعزيز جودة صناعة القرار.

كما تمثل “استشراف” منصة وطنية متقدمة تعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار واستباق التحديات المستقبلية، من خلال توفير مؤشرات وتحليلات ورؤى تنبؤية تسهم في رفع جاهزية الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة التخطيط وصناعة السياسات.

ومن المقرر أن تتسلّم سدايا الجائزة خلال حفل التتويج المقرر يوم 25 يونيو 2026، ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة الذي تحتضنه مدينة تبليسي بجورجيا.