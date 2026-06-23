أوروبا تواجه أسبوعًا خانقًا مع تفاقم الموجة الحارة

تتعرض أوروبا هذا الأسبوع لموجة حر شديدة تتسع رقعتها يومًا بعد يوم، ما دفع دولًا عديدة إلى رفع مستوى التأهب، فيما سجلت فرنسا أعلى درجات حرارة لشهر يونيو في تاريخها.

ودخلت فرنسا في حالة استنفار غير مسبوقة، إذ فُعِّل الإنذار الأحمر في 54 إقليمًا يشمل نحو 38.8 مليون شخص، إلى جانب إنذار برتقالي في 40 إقليمًا آخر. وبلغت الحرارة مستويات قياسية وصلت إلى 43.3 درجة مئوية في شاتومييان، و41.9 في بوردو، و40.6 في رين. وأدى الحر الشديد إلى إغلاق 1342 مدرسة، ووقوع 13 حالة غرق نتيجة السباحة هربًا من القيظ، إضافة إلى وفاة طفلين داخل سيارة.

ويستمر تأثير الموجة في إسبانيا، لليوم الثاني، خصوصًا في إقليم الباسك حيث تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية، بينما افتتحت مدريد مراكز إيواء مخصصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

أما بلجيكا، فتستعد لأكثر أسابيعها حرارة على الإطلاق مع متوسط يتجاوز 27 درجة مئوية، ما دفع هيئة السكك الحديدية إلى إلغاء رحلات خلال ساعات الذروة بينما قد تصل الحرارة في هولندا إلى 37 درجة وسط تحذيرات من “حر خانق”.

وفي بريطانيا، أصدر مكتب الأرصاد إنذارًا أحمر نادرًا ليومي الأربعاء والخميس، مع توقع وصول الحرارة إلى 38–40 درجة مئوية في مناطق تشمل لندن وبرمنغهام وكارديف، وسط مخاوف من تأثيرات خطيرة على الصحة والخدمات الأساسية.

وتتوقع سويسرا استمرار الموجة حتى نهاية الأسبوع المقبل مع ارتفاع إضافي بدءًا من الثلاثاء، بينما قد تتجاوز الحرارة 35 درجة في معظم أنحاء النمسا. وفي ألمانيا، يُتوقع تخطي الحرارة 40 درجة في الغرب والجنوب الغربي، بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت عواصف وبَرَدًا كثيفًا، إضافة إلى تسجيل 5 حالات غرق.

وفي البلقان، تستعد كرواتيا وصربيا لحرارة قد تصل إلى 35 درجة، بينما قد تبلغ 38 درجة في مقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك.

ويجمع العلماء على أن هذه الموجة، وهي الثانية خلال أقل من شهر، تعكس بوضوح تأثير التغير المناخي الذي يزيد من شدة وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة في أوروبا.