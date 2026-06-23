المحليات

أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع في نسختها الخامسة

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1448 هـ      23 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الفائزين بجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع في نسختها الخامسة، البالغ عددهم 21 مكرَّمًا.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس جامعة المجمعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل وأعضاء مجلس الجائزة والفائزين.
وأشاد سموه بما تبذله الجامعة من جهود، وما تقدمه من خدمات ومبادرات، لمنسوبي الجامعة وطلابها ومؤسسات المجتمع المحلي بمختلف أنواعها الحكومية والمجتمعية والخاصة.
في الختام تشرف الفائزون بالتقاط الصور التذكارية مع سمو أمير منطقة الرياض.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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