أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع في نسختها الخامسة

البلاد (الرياض)
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الفائزين بجائزة جامعة المجمعة لخدمة المجتمع في نسختها الخامسة، البالغ عددهم 21 مكرَّمًا.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس جامعة المجمعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل وأعضاء مجلس الجائزة والفائزين.
وأشاد سموه بما تبذله الجامعة من جهود، وما تقدمه من خدمات ومبادرات، لمنسوبي الجامعة وطلابها ومؤسسات المجتمع المحلي بمختلف أنواعها الحكومية والمجتمعية والخاصة.
في الختام تشرف الفائزون بالتقاط الصور التذكارية مع سمو أمير منطقة الرياض.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس جامعة المجمعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل وأعضاء مجلس الجائزة والفائزين.
وأشاد سموه بما تبذله الجامعة من جهود، وما تقدمه من خدمات ومبادرات، لمنسوبي الجامعة وطلابها ومؤسسات المجتمع المحلي بمختلف أنواعها الحكومية والمجتمعية والخاصة.
في الختام تشرف الفائزون بالتقاط الصور التذكارية مع سمو أمير منطقة الرياض.