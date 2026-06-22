وسط ضغوط أمريكية على ملفات أمنية وسياسية.. تشكيل الحكومة العراقية قبيل زيارة الزيدي لواشنطن

البلاد (بغداد)

أعلن متحدث حكومي عراقي، أمس (الأحد)، أن رئيس الوزراء علي الزيدي يعتزم استكمال تشكيل حكومته خلال النصف الأول من يوليو المقبل، قبل زيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطوة تأتي وسط ملفات سياسية وأمنية معقدة وضغوط دولية متزايدة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، أن“استكمال الكابينة الوزارية سيكون قبل زيارة واشنطن”، مشيراً إلى أن التشكيل الكامل للحكومة لا يزال غير مكتمل؛ إذ لم يتم الاتفاق بعد على عدد من الحقائب السيادية، وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والدفاع.

وكان الزيدي قد قدّم في منتصف مايو الماضي تشكيلة أولية تضم 14 وزيراً من أصل 23، حصلوا على ثقة البرلمان وباشروا مهامهم، فيما لا تزال مفاوضات استكمال باقي الحقائب مستمرة وسط خلافات سياسية بين الكتل.

تأتي هذه التحركات في وقت تستعد فيه بغداد لزيارة وُصفت بالمهمة إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يلتقي الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، ضمن سياق سياسي حساس يتصل بالعلاقات بين البلدين وملفات الأمن الإقليمي.

وبحسب مسؤول أمني عراقي، فإن الحكومة تعمل على تنفيذ “خارطة طريق” قبل الزيارة، تتضمن إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وتسمية مسؤولين في مناصب عليا، في محاولة لإظهار استقرار سياسي أمام الإدارة الأميركية.

وتضغط واشنطن على بغداد لاتخاذ خطوات ملموسة تتعلق بملف الفصائل المسلحة داخل البلاد، ولا سيما المرتبطة بطهران، حيث تطالب بإبعاد هذه الفصائل عن مؤسسات الدولة وتعزيز السيطرة الحكومية على الملف الأمني.

وكانت الولايات المتحدة قد علّقت بعض المدفوعات والمساعدات الأمنية المخصصة للعراق، في إطار الرد على هجمات استهدفت مصالحها في المنطقة، ما زاد من تعقيد المشهد بين الجانبين.

وفي تطور لافت، أعلنت بعض الفصائل المسلحة العراقية، بينها “عصائب أهل الحق” و“كتائب الإمام علي”، تسليم ألوية تابعة لها إلى هيئة الحشد الشعبي وإخضاعها لإدارة الدولة، بينما تواصل فصائل أخرى الاحتفاظ بسلاحها خارج إطار الحكومة.

وتؤكد الحكومة العراقية أن من أبرز ملفات زيارة الزيدي إلى واشنطن سيكون الملف الاقتصادي، في وقت يسعى فيه العراق إلى تعزيز الاستقرار وجذب استثمارات، خصوصاً في قطاع النفط، بعد سنوات من الصراعات التي أثرت على بنيته التحتية.