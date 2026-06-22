وسط تهيئة تعليمية وإرشادية شاملة.. 500 ألف طالب يؤدون الاختبارات بمنطقة مكة

البلاد (مكة المكرمة)

انتظم أمس (الأحد) أكثر من 500 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي 1447هـ، في أجواء تعليمية منظمة تعكس جاهزية المدارس، واستعدادها لاستقبال الطلبة في مختلف اللجان الامتحانية.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حرصها على تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والأسر، من خلال تحفيز الطلاب والطالبات على الاجتهاد والمتابعة المستمرة، إضافة إلى تهيئة بيئة منزلية مناسبة، تساعد على الاستذكار والمراجعة الجيدة خلال فترة الاختبارات، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي.

وفي إطار دعم الجوانب النفسية والتربوية، فعّلت الإدارة برنامج الهاتف الإرشادي، الذي يقدم خدمات الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات طوال فترة الاختبارات؛ بهدف مساندتهم وتخفيف الضغوط المصاحبة لهذه المرحلة. تأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تسعى إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تضمن أداء الاختبارات بسلاسة وانتظام، وتعكس مستوى التنظيم العالي في مدارس منطقة مكة المكرمة.