وزير الرياضة للاعبي الأخضر: الخسارة بهذا الشكل غير مقبولة

وصف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، الخسارة القاسية التي مُني بها المنتخب الوطني أمام إسبانيا بـ “غير المقبولة”.

وعاتب وزير الرياضة اللاعبين في غرفة الملابس بعد الهزيمة 4-0 مساء الأحد، بالجولة الثانية للمجموعة الثامنة من كأس العالم 2026.

وشدد وزير الرياضة على ضرورة “تصحيح الصورة” في الجولة الثالثة أمام الرأس الأخضر للمنافسة على التأهل لدور الـ32.

وحرص الفيصل، الذي ارتدى قميص المنتخب، على الاجتماع باللاعبين مباشرة بعد نهاية المباراة، في حضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب، والمدرب اليوناني جورجيوس دونيس.

ووجّه وزير الرياضة رسالة مباشرة للاعبين، قال فيها: “ما قدمتم اليوم من مستوى لم يكن مرضياً للجميع، والخسارة بهذا الشكل ومن دون تقديم مستوى جيد أمر غير مقبول”.

وأشار الفيصل إلى أن فرصة التأهل لا تزال قائمة، مطالباً اللاعبين بإغلاق صفحة المباراة سريعاً والتركيز على المواجهة المقبلة.

وشدد: “علينا أن ننسى هذه المباراة ونركز على اللقاء الأخير، وأن نعوض الجماهير بالفوز والتأهل”.