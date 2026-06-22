السياسة

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الأردن

صحيفة البلادaccess_time7 / محرم / 1448 هـ      22 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (عمّان)
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة عمان الأردنية اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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