السياسة

وزير الخارجية يصل إلى الأردن

صحيفة البلادaccess_time7 / محرم / 1448 هـ      22 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (عمّان)
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم إلى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان.
وذلك لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165، ولعقد عدد من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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