وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري الوزاري الخليجي بالأردن

البلاد (عمّان)
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم، في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.
وبحث الاجتماع آخر التطورات الإقليمية والدولية، كما جرى الترحيب بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتأكيد على دعم جهود الوساطة والتهدئة بما يعزز الحلول الدبلوماسية، ويضمن استقرار المنطقة.
حضر الاجتماع الوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.