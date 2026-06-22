السياسة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري الوزاري الخليجي بالأردن

صحيفة البلادaccess_time7 / محرم / 1448 هـ      22 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (عمّان)

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم، في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.

وبحث الاجتماع آخر التطورات الإقليمية والدولية، كما جرى الترحيب بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتأكيد على دعم جهود الوساطة والتهدئة بما يعزز الحلول الدبلوماسية، ويضمن استقرار المنطقة.
حضر الاجتماع الوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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