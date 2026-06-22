نتائج إيجابية للجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية

أصدرت قطر وباكستان، بياناً مشتركاً حول نتائج أول جولة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث اتفق الجانبان على التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في غضون 60 يوماً.

ونوه البيان، بأن اللجنة العليا اتفقت على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مما يضع الأساس للبدء الفوري في المحادثات الفنيةإنشاء خط اتصال لتجنب وقوع حوادث في مضيق هرمز

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء خط اتصال لتجنب وقوع حوادث في مضيق هرمز، بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، كما جرى الاتفاق على إنشاء خلية لخفض التصعيد مع لبنان لوقف العمليات العسكرية.

وأعلنت الولايات المتحدة استمرار المحادثات مع إيران في سويسرا، رغم غضب الوفد الإيراني في وقتٍ سابقٍ ومغادرته طاولة المفاوضات احتجاجاً على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وواجهت الجولة الحالية من المفاوضات بدايةً متعثرةً، حيث انسحب وفد طهران رداً على تهديدات ترامب بضرب إيران بسبب دعمها لحزب الله.

وبدأت في وقتٍ سابقٍ من أمس محادثاتٌ بين البلدين بموجب مذكرةِ تفاهمٍ وقعاها الأربعاء وتنص على إجراء مفاوضات خلال فترة 60 يوماً قابلة للتمديد، لإنهاء النزاع وتسوية قضايا أوسع نطاقاً ظلت عالقةً لعقود.