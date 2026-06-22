الرياضة

ميسي يقود الأرجنتين لعبور النمسا ويتربع على عرش هدافي المونديال التاريخيين

صحيفة البلادaccess_time7 / محرم / 1448 هـ      22 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

 

 

البلاد (جدة)

 

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا صعبًا على نظيره منتخب النمسا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في ليلة شهدت رقمًا تاريخيًا للأسطورة ليونيل ميسي؛ حيث تربع على عرش الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدفًا.

بتلك النتيجة، حجز منتخب الأرجنتين مقعدًا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم؛ حيث ارتفع رصيد التانجو إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة العاشرة، فيما جاء النمسا ثانيًا بـ3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الجزائر ضد الأردن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *