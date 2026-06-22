ميسي يقود الأرجنتين لعبور النمسا ويتربع على عرش هدافي المونديال التاريخيين

البلاد (جدة)

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا صعبًا على نظيره منتخب النمسا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في ليلة شهدت رقمًا تاريخيًا للأسطورة ليونيل ميسي؛ حيث تربع على عرش الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدفًا.

بتلك النتيجة، حجز منتخب الأرجنتين مقعدًا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم؛ حيث ارتفع رصيد التانجو إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة العاشرة، فيما جاء النمسا ثانيًا بـ3 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الجزائر ضد الأردن.