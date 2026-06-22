مونديال 2026|بريمونتادا تاريخية.. المنتخب المصري يعبر نيوزيلندا بثلاثية

محمود العوضي (جدة)
حقق المنتخب المصري فوزه الأول في تاريخه في مباراته رقم 9 ببطولة كأس العالم، وذلك عقب الانتصار الذي حققه أمام منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
سجل أهداف منتخب مصر زيكو ومحمد صلاح وتريزيجيه في الدقائق 58 و67 و82 بينما أحرز لنيوزلندا فين سورمان في الدقيقة 15.
وتعد هذه هي المشاركة الرابعة لمنتخب مصر في المونديال حيث شارك في 9 مباريات بلقاء اليوم .
بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلي 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بينما توقف رصيد نيوزيلندا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
وكانت الجولة الأولي قد شهدت تعادل منتخبي مصر وبلجيكا 1/1، بينما تعادل منتخبا إيران ونيوزيلندا 2/2.
وفي الجولة الثانية تعادل منتخب إيران مع بلجيكا دون أهداف.
موعد مباراتي الجولة الثالثة
السبت 27 يونيو 2026
– نيوزيلندا × بلجيكا.. السادسة صباحًا .. ملعب بي سي بليس في فانكوفر.
– مصر × إيران.. السادسة صباحًا.. ملعب لومن فيلد في سياتل.
منتخب نيوزيلندا يفتتح التسجيل#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/zUkS7nxqEh
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مصطفى زيكو يسجل أول أهداف الفراعنة بعد تمريرة حاسمة من محمد هاني.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 22, 2026
⚽️ محمد صلاح يسجل ويمنح منتخب مصر التقدم!
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تريزيغيه يحسمها برأسية رائعة من ركنية صلاح.. مصر تتقدم 3-1.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 22, 2026