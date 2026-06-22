الرياضة

مونديال 2026|بريمونتادا تاريخية.. المنتخب المصري يعبر نيوزيلندا بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time7 / محرم / 1448 هـ      22 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي (جدة)

حقق المنتخب المصري فوزه الأول في تاريخه في مباراته رقم 9 ببطولة كأس العالم، وذلك عقب الانتصار الذي حققه أمام منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سجل أهداف منتخب مصر زيكو ومحمد صلاح وتريزيجيه في الدقائق 58 و67 و82 بينما أحرز لنيوزلندا  فين سورمان في الدقيقة 15.

وتعد هذه هي المشاركة الرابعة لمنتخب مصر في المونديال حيث شارك في 9 مباريات بلقاء اليوم .

وخلال المباريات الـ 9 فاز منتخب مصر في مباراة وتعادل مرتين وخسر في 5 مناسبات وسجل لاعبو الفراعنة 9 أهداف واستقبلت الشباك 14 هدفا .

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلي 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بينما توقف رصيد نيوزيلندا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وكانت الجولة الأولي قد شهدت تعادل منتخبي مصر وبلجيكا 1/1، بينما تعادل منتخبا إيران ونيوزيلندا 2/2.

وفي الجولة الثانية تعادل منتخب إيران مع بلجيكا دون أهداف.

موعد مباراتي الجولة الثالثة

السبت 27 يونيو 2026

– نيوزيلندا × بلجيكا.. السادسة صباحًا .. ملعب بي سي بليس في فانكوفر.

– مصر × إيران.. السادسة صباحًا.. ملعب لومن فيلد في سياتل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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