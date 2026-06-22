مونديال 2026.. الرأس الأخضر يفرض التعادل على الأوروغواي

فرض منتخب الرأس الأخضر تعادلاً تاريخياً على أوروغواي في لقاء مثير بالجولة الثانية من المجموعة الثامنة بمونديال 2026 اليوم الاثنين.

وأشعل التعادل صراع التأهل بالمجموعة، حيث تتصدر إسبانيا الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدمة على أوروغواي والرأس الأخضر بنقطتين، بينما تملك السعودية نقطة واحدة.

سجّل كيفن لينيني أول هدف لمنتخب الرأس الأخضر في تاريخه بكأس العالم، حين تقدم للجزر في الدقيقة 21، بركلة حرّة مباشرة باغتت الحارس فرناندو موسليرا.

وأصبح لينيني ثالث لاعب يسجل ركلة حرة مباشرة مع منتخب إفريقي في كأس العالم بعد التونسي رؤوف بوزيان ضد بلجيكا سنة 2002 والنيجيري كالو أوتشي ضد اليونان في 2010.

وعدّل ماكسيميليانو أراوخو النتيجة لأوروغواي في الدقيقة 44، حين تابع برأسه كرة مرتدة من قائم المنافس، إثر هجمة أثارت الجدل، وأغضبت مدرّب الرأس الأخضر.

وهمّ لاعب أوروغواي فيديريكو بينياس بمساعدة لاعب الرأس الأخضر المصاب تيلمو أركانجو، قبل أن يتركه مستلقياً على الأرض وينطلق لدعم زملائه في هجمة انتهت بهدف التعادل.

واحتفل أراوخو بالهدف بتقليد إشارة الهداف التاريخي لويس سواريز، الذي شجع فريقه من المدرجات بحماس وتأثر.

وعزّز أوغستين كانوبيو تقدم أوروغواي في الدقيقة 45+6، إثر تمريرة مُتقنة بالرأس من أراوخو، أنهاها لاعب فلومينينسي بشكل مثالي في الشباك.

واستغل هيليو فاريلا خطأً لا يُغتفر من دفاع أوروغواي، ليُسجّل هدف التعادل في الدقيقة 61، بعدما راوغ الحارس موسليرا من خارج منطقة الجزاء.

ورغم خيبة أمل أوروغواي، إلّا أنه لأول مرة يُسجّل منتخب تحت قيادة المدرب مارسيلو بييلسا هدفين في كأس العالم، الأمر الذي لم يحدث مع الأرجنتين في 2002 وتشيلي في 2010.