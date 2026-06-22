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متعة التخيل

صحيفة البلادaccess_time7 / محرم / 1448 هـ      22 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
​حبانا الله بداخلنا ما يُسَلّي النفس، ويُشبع العقل والروح والجسد، ويخفف عنّا الآلام. التخيّل.. رحلةٌ إلى عوالمَ لا تُحَدّ، تُطِلُّ منها النفسُ على آفاقٍ من الاحتمالات اللامتناهية. ولولاه لذبلت أرواحنا حين تقصر عنّا يد الفعل نفسه. ​يُسْعِفُنا دائماً في مواجهة الواقع حين نُضْفِي عليه تفاصيلنا المقدسة التي لا حدود لها؛ لنجذب أهدافنا ونُجسّد أحلامنا. فبالتخيُّل، نُبحرُ في محيطاتٍ من الأفكار، نُعانقُ نجوماً لم تُرَ بالعين المجردة، نَرسمُ لوحاتٍ بديعةً، ونُشَيِّدُ مُدناً تسكنُها أمانينا. (ولنا في التخيّل حياة).. إنّهُ السلاحُ الأَمْضَى في يدِ المُبدع، والرفيق الحالم. ​كم من اختراعٍ عظيمٍ بدأَ بفكرةٍ خياليةٍ جريئة، وكم من مشكلةٍ مُعقدة وُجِد حلّها في ثنايا خيالٍ مُنْطَلِق؛ فلتُطلقْ لخيالكَ العنان، فهو بوابتُكَ نحو واقعٍ أجملَ وأرحب.
صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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