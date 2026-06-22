لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.. 10 وكالات ترسم مستقبل البيئة والمياه في السعودية

البلاد (الرياض)

رتكز منظومة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية على هيكل مؤسسي متكامل، يضم 10 وكالات متخصصة؛ من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعمل المنظومة على تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والمالي، إلى جانب تعزيز الابتكار والتحول الرقمي لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتمكين القطاعات المعنية للقيام بأدوارها الإستراتيجية المناطة بها.

وتشكل وكالة البيئة ركيزة أساسية لاستدامة البيئة وللمحافظة على الموارد الطبيعية، حيث تدير أعمالها من خلال الوكالة المساعدة للشؤون الدولية والمناخ، التي تمثل المملكة في المنظمات العالمية، وتتابع تنفيذ الاتفاقيات والمبادرات المناخية. وتتكامل هذه الجهود مع الإدارة العامة للتنوع الأحيائي، التي تعكف على إعداد الإستراتيجيات لحماية النظم البرية والبحرية والساحلية، في حين تتولى الوكالة المساعدة للتشريعات والأداء البيئي صياغة مشاريع الأنظمة، وإجراء الدراسات الإستراتيجية للحد من التلوث، ومراقبة الأداء البيئي الشامل. وتعمل وكالة الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع على الارتقاء بالخدمات عبر الإدارة العامة لخدمات المستفيدين، التي تدير أنظمة التواصل ومتابعة الشكاوى، وتشرف الإدارة العامة للرقابة ومتابعة أداء الفروع على تطبيق الحوكمة والأنظمة ميدانيًا، فيما تدعم الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي الكيانات الأهلية، وتنشر ثقافة العمل التطوعي، وتساند الإدارة العامة لشؤون الفروع أعمال القطاعات التنظيمية والإدارية والمالية في كافة مناطق المملكة.