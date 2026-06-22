قفزة برخص البناء تتجاوز 28% على أساس سنوي.. ارتفاع إيرادات الأعمال قصيرة المدى 10.6% في أبريل

البلاد (الرياض)وضعت الهيئة العامة للإحصاء، النقاط على الحروف فيما يتعلق بالإيرات التشغيلية، حيث كشفت الهيئة، أمس الأحد، عن ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية بنسبة 10.6% خلال شهر أبريل 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، فيما سجل المؤشر انخفاضًا شهريًا بنسبة 3.8%، مقارنة بشهر مارس 2026.

وأظهرت البيانات ارتفاع رخص البناء الصادرة بنسبة 28.2% على أساس سنوي، مقارنة بأبريل 2025، كما ارتفعت بنسبة 42.5% على أساس شهري، مقارنة بشهر مارس 2026.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر نموًا سنويًا بنسبة 22.5%، فيما ارتفعت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 14.2%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 6.9%، إضافة إلى ارتفاع أنشطة التشييد بنسبة 5.4%.

في المقابل، تراجع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية على أساس شهري بنسبة 3.8%، متأثرًا بانخفاض أنشطة الصناعة والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.1%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 1.5%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.5%. كما سجلت أنشطة المعلومات والاتصالات انخفاضًا بنسبة 1.5%، فيما تراجعت أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4.9%، مقارنة بشهر مارس 2026.