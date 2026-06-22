رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كيير ستارمر، اليوم (الاثنين)، استقالته من منصبه، وذلك بعد فترة لم تتجاوز عامين شهدت خلالها حكومته تحديات سياسية متزايدة وتراجعًا ملحوظًا في شعبيته العامة. يأتي هذا القرار في خضم ضغوط متصاعدة على قيادته لحزب العمال، مما دفع به إلى اتخاذ خطوة التنحي.

وفي خطاب عاطفي ألقاه خارج مقر الحكومة (10 داونينج ستريت)، صرح ستارمر قائلًا: “كل قرار اتخذته كان يهدف إلى وضع البلد الذي أحبه أولاً. لهذا السبب سأستقيل من منصب زعيم حزب العمال”.

وأوضح ستارمر أن الإجراءات اللازمة لاختيار زعيم جديد لحزب العمال ستبدأ في شهر يوليو المقبل.

وأكد أنه سيستمر في مهامه كرئيس للوزراء حتى يتم تحديد خليفته بشكل رسمي، والذي من المتوقع أن يتولى قيادة الحكومة في شهر سبتمبر. تعكس هذه الخطوة مرحلة انتقالية مهمة في المشهد السياسي البريطاني.

ويوم الجمعة الماضي حقق القيادي العمالي آندي ‌بيرنام، رئيس ‌بلدية مانشستر الكبرى، فوزا حاسما في انتخابات برلمانية ‌أعادته ⁠إلى وستمنستر.

وأعطى هذا الفوز دفعة أمل لنواب حزب العمال بأن بيرنام، وهو سياسي مخضرم معروف بمهاراته في التواصل، قادر على تغيير مسار حزب فقد دعما خلال قيادة ستارمر.