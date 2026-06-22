دونيس: نؤمن بحظوظنا.. ومواجهة الرأس الأخضر مصيرية

البلاد(جدة)

اعترف اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، بصعوبة المواجهة التي جمعت “الأخضر” بمنتخب إسبانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفوارق الفنية ظهرت بوضوح أمام أحد أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة.

وقال دونيس عقب المباراة: إن المنتخب السعودي كان يدرك مسبقًا حجم التحدي الذي ينتظره أمام إسبانيا، مشيرًا إلى أن لاعبيه بذلوا أقصى ما لديهم خلال اللقاء رغم صعوبة المهمة.

وأضاف:”تعلمنا الكثير من هذه المباراة. في بعض الأحيان يجب أن نتعامل مع المباريات بطريقة مختلفة، وهذا أمر ليس سهلًا. عانينا خلال اللقاء، وعلينا إجراء بعض التعديلات وتطوير طريقة تعاملنا مع مثل هذه المواجهات في المستقبل”.

الرأس الأخضر..

الفرصة الأخيرة

ورغم الخسارة الثقيلة، أبدى المدرب اليوناني ثقته في قدرة المنتخب السعودي على العودة والمنافسة، مؤكدًا أن التركيز بات منصبًا بالكامل على المواجهة المقبلة أمام الرأس الأخضر.

وقال:”سنفكر الآن في المباراة الأخيرة أمام الرأس الأخضر، فهي الأهم بالنسبة لنا. ما زلنا نؤمن بحظوظنا، ومستعدون للقتال حتى النهاية. تنتظرنا مباراة نهائية ومهمة، وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق النتيجة التي نطمح إليها”.