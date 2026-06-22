دعا المؤثرين للمشاركة في اللقاء التنسيقي بجدة.. الأرصاد يدعم نشر المعلومات الجوية الموثوقة

البلاد (جدة)

دعا المركز الوطني للأرصاد المؤثرين والمهتمين بالطقس والمناخ إلى التسجيل والمشاركة في اللقاء التنسيقي الثاني للمهتمين بالطقس والمناخ، الذي يعقده يوم الخميس 2 يوليو 2026م بمقره الرئيس في محافظة جدة، ضمن مبادرة “هاوي”.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل المباشر مع المؤثرين والمهتمين بالطقس والمناخ، وإطلاعهم على أبرز أعمال المركز الوطني للأرصاد ومبادراته الوطنية وبرامجه التخصصية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة للتعاون في نشر المعلومات الجوية والمناخية الموثوقة، وتعزيز الوعي المجتمعي في هذا المجال.

يأتي تنظيم اللقاء ضمن جهود المركز لتفعيل مبادرة “هاوي”، التي أطلقها لتمكين الهواة والمهتمين بالطقس والمناخ من الاستفادة من خدماته، وبرامجه التوعوية والتدريبية، وتعزيز مشاركتهم في المبادرات والأنشطة ذات العلاقة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الأرصادية والمناخية.

ويشهد اللقاء إطلاق عضوية “هاوي” للراغبين من المهتمين بالطقس والمناخ بالاستفادة من البرامج والأنشطة والمبادرات، التي يقدمها المركز، وتعزيز مشاركتهم في الفعاليات التوعوية والتدريبية ذات العلاقة بالشأن الأرصادي والمناخي.

وأكد المركز أن اللقاء يمثل منصة للتواصل وتبادل الخبرات والأفكار بين المختصين والهواة والمؤثرين، بما يدعم نشر المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، ويعزز الوعي بالظواهر الجوية والمناخية ورفع مستوى الجاهزية المجتمعية تجاهها، داعيًا الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل، والاستفادة من البرامج والجولات التعريفية المصاحبة للقاء.