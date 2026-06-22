جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن برامج دبلوم متنوعة لتأهيل الكوادر الوطنية

البلاد (جدة)
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز طرح حزمة من برامج الدبلومات المهنية والأكاديمية -عن بعد-، الهادفة إلى تأهيل الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل، ضمن مسارات تعليمية مرنة تسهم في تطوير المهارات والمعارف في عدد من التخصصات النوعية.
وتشمل البرامج دبلومات متوسطة لمدة سنتين في تخصصات الإدارة المكتبية، والإدارة العامة، والأمن السيبراني، والتسويق التطبيقي، والحوسبة التطبيقية وتقنيات الشبكات، واللغة الإنجليزية، والمحاسبة، والمحاسبة الضريبية، والعلاقات العامة، والبنوك والتأمين، واللغة الصينية، والصحة والسلامة المهنية، والإعلان والاتصال التسويقي، والإدارة الرياضية، والقانون.
وجرى الإعلان عن دبلومات مشاركة لمدة عام في تخصصات إدارة الأزمات والكوارث، وإدارة الترفيه، وإدارة المعارض والمؤتمرات، وإدارة خدمات الحج والعمرة، والإرشاد السياحي، والمبيعات، والتصميم الرقمي، والتحول الرقمي، وتطوير التطبيقات.
ودعت جامعة الملك عبدالعزيز الراغبين في التسجيل إلى زيارة الرابط: http://kau.edu.sa/u/47lfG.
وتشمل البرامج دبلومات متوسطة لمدة سنتين في تخصصات الإدارة المكتبية، والإدارة العامة، والأمن السيبراني، والتسويق التطبيقي، والحوسبة التطبيقية وتقنيات الشبكات، واللغة الإنجليزية، والمحاسبة، والمحاسبة الضريبية، والعلاقات العامة، والبنوك والتأمين، واللغة الصينية، والصحة والسلامة المهنية، والإعلان والاتصال التسويقي، والإدارة الرياضية، والقانون.
وجرى الإعلان عن دبلومات مشاركة لمدة عام في تخصصات إدارة الأزمات والكوارث، وإدارة الترفيه، وإدارة المعارض والمؤتمرات، وإدارة خدمات الحج والعمرة، والإرشاد السياحي، والمبيعات، والتصميم الرقمي، والتحول الرقمي، وتطوير التطبيقات.
ودعت جامعة الملك عبدالعزيز الراغبين في التسجيل إلى زيارة الرابط: http://kau.edu.sa/u/47lfG.