تستضيفه «موهبة» للتوعية بالأمن السيبراني.. معرض لتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني

البلاد (الرياض)

افتتح الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، عبدالعزيز بن صالح الكريديس أمس”المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني”، بحضور نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتنمية قطاع الأمن السيبراني المهندس حسام بن عبدالله الوقيت، ونائب الأمين العام لتمكين الموهوبين بموهبة الدكتور عبدالعزيز البشر، وعدد من مسؤولي ومنسوبي مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

ويهدف “المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني” الذي تنظّمه مؤسسة موهبة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي “موهبة”، والإسهام في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، فضلًا عن تحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

ويضم المعرض 5 أجنحة متنوعة لإثراء تجربة منسوبي “موهبة”، واستعراض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، واستعراض مجموعة من الأدوات والتقنيات الحديثة، التي تسهم في رفع مستوى الحماية السيبرانية، وتقديم محاكاة حية لأبرز الهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، إضافةً إلى تقديم الاستشارات والإرشادات السيبرانية حول أفضل الممارسات في بيئة العمل؛ للحد من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.

ويأتي المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، ضمن مجموعة من البرامج التوعوية، التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني في إطار العمل التشاركي مع الجهات الوطنية، الهادف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني، ودعم الجهود المبذولة من قبل تلك الجهات في مجال التوعية السيبرانية؛ لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.