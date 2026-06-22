المنتخب الوطني يخسر أمام منتخب إسبانيا برباعية

البلاد (جدة)

خسر المنتخب الوطني أمام نظيره المنتخب الإسباني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب”مرسيدس بنز” بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2026.

سجل أهداف المنتخب الإسباني كل من لامين يامال في الدقيقة 10، وميكيل أويارزابال (هدفين) في الدقيقتين 21 و24، فيما جاء الهدف الرابع بالنيران الصديقة بعدما سجل حسان تمبكتي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 49.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، فيما تجمد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة في المركز الثالث، انتظارًا لنتيجة مواجهة الأوروغواي والرأس الأخضر التي ستحدد بشكل أكبر ملامح ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

بداية قوية لإسبانيا

بدأت المباراة بإيقاع سريع من جانب المنتخب الإسباني، الذي هدد مرمى الأخضر مبكرًا في الدقيقة الثانية عبر تسديدة من أليكس باينا من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن الدفاع السعودي تدخل وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ونجح المنتخب الإسباني في هز الشباك عند الدقيقة 10، بعدما أرسل ميكيل أويارزابال عرضية أرضية مميزة إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها لامين يامال بتسديدة قوية سكنت الشباك، مانحًا الماتادور التقدم بهدف دون رد.

وتمكن المنتخب الإسباني من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 21، عبر ميكيل أويارزابال، وعاد ميكيل أويارزابال لهز الشباك من جديد في الدقيقة 24، مسجلًا الهدف الثالث للماتادور.

وعزز المنتخب الإسباني تقدمه في الدقيقة 49 بعدما نُفذت ركلة ركنية وصلت إلى مارك كوكوريلا، الذي سدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء، ليتصدى لها محمد العويس، قبل أن ترتد وتصطدم بحسان تمبكتي وتتحول إلى داخل الشباك، معلنة الهدف الرابع لإسبانيا.

العويس يتألق

وفي الدقيقة 52، كاد المنتخب الإسباني أن يضيف الهدف الخامس بعدما انفرد بيدرو رودريجيز بالمرمى، وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس الأخضر محمد العويس تألق وتصدى لها ببراعة.

ورغم الخسارة، إلا أن الأخضر السعودي يمكنه التأهل؛ شريطة الفوز على منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة؛ حيث ستتأهل ثمانية منتخبات من المجموعات الاثنتي عشرة، كأفضل ثوالث.