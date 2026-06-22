 أخضر التايكوندو يحصد ذهب بطولتي كأس الرئيس وأستراليا المفتوحة

البلاد (جدة)

اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو اليوم مشاركته في بطولتي كأس الرئيس وأستراليا المفتوحة، اللتين أُقيمتا على صالة “غولد كوست الرياضية والترفيهية” بمدينة غولد كوست الأسترالية، محققًا سلسلة من النتائج المميزة التي عكست تطور اللعبة ورفعت من مستوى جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

وضمت بعثة المنتخب السعودي اللاعبين: دنيا أبو طالب، دنيا صابر، رياض حمدي، عبدالله المشرف، وطارق حامدي، إلى جانب المدرب قربان بوقاديف، والمعد البدني حمدي مسعودي، وأخصائي التغذية مهند الطاسان، فيما ترأس البعثة نواف المسعود.

وشهدت بطولة كأس الرئيس – أستراليا، تألق لاعبي المنتخب، حيث توجت دنيا أبو طالب بالميدالية الذهبية، وحققت دنيا صابر الميدالية الفضية، فيما نال عبدالله المشرف الميدالية البرونزية.

وواصل الأخضر تألقه في بطولة أستراليا المفتوحة التي اختتمت منافساتها؛ حيث أحرزت دنيا أبو طالب الميدالية الذهبية، وحصلت دنيا صابر على الميدالية الفضية، فيما حقق كل من عبدالله المشرف ورياض حمدي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الباراتايكوندو، حقق اللاعب إياد آل تريك الميدالية الفضية في بطولة كأس الرئيس، قبل أن يضيف الميدالية البرونزية في بطولة أستراليا المفتوحة.

كما حقق منتخب البومسي البارا نتائج مميزة في بطولة كأس الرئيس – أستراليا، حيث توج إبراهيم الحجيلان بالميدالية الذهبية، فيما نال حسين الحجيلان الميدالية الفضية،

واختتم المنتخب السعودي مشاركته بحصيلة مميزة من الميداليات والنتائج الإيجابية، في تأكيد جديد على المكانة المتنامية للتايكوندو السعودي على الساحة الدولية.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو المهندس عبدالله الحربي أن النتائج التي تحققت في البطولتين تمثل ثمرة العمل المتواصل والبرامج الفنية الهادفة إلى تطوير مستوى اللاعبين وزيادة خبراتهم الدولية، مشيرًا إلى أن المشاركة جاءت ضمن خطة إعداد تستهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات المقبلة.

وقال الحربي: “نفخر بما حققه أبطال وبطلات المملكة خلال هذه المشاركة، والتي عكست حجم التطور الذي تشهده رياضة التايكوندو السعودية. هذه الإنجازات تمثل خطوة مهمة في مسيرة إعداد المنتخبات الوطنية، ونتطلع إلى مواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات في المنافسات القادمة”.