22 جامعة سعودية ضمن تصنيف QS العالمي 2027

أظهر تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027م إدراج 22 جامعة سعودية ضمن قائمته، مما يعكس استمرار حضور التعليم العالي السعودي على الساحة الدولية.

وتصدرت النتائج الجامعية السعودية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث حققت المرتبة 63 عالميًا ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، في إنجاز يعكس تطورها الأكاديمي والبحثي.

كما جاءت جامعة الملك سعود في المرتبة 107 عالميًا، تلتها جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 200 عالميًا.

وفي المراتب التالية، حصلت جامعة الأمير محمد بن فهد على المرتبة 421 عالميًا، بينما جاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المرتبة 474 عالميًا.

ويعكس هذا التقدم تنوع حضور الجامعات السعودية في التصنيفات العالمية مع تفاوت مستويات الأداء والإنجاز الأكاديمي بينها.