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22 جامعة سعودية ضمن تصنيف QS العالمي 2027

صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1448 هـ      21 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تتقدم للمرتبة 63 ضمن أفضل جامعات العالم

البلاد (جدة)

أظهر تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027م إدراج 22 جامعة سعودية ضمن قائمته، مما يعكس استمرار حضور التعليم العالي السعودي على الساحة الدولية.

وتصدرت النتائج الجامعية السعودية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث حققت المرتبة 63 عالميًا ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، في إنجاز يعكس تطورها الأكاديمي والبحثي.

كما جاءت جامعة الملك سعود في المرتبة 107 عالميًا، تلتها جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 200 عالميًا.

وفي المراتب التالية، حصلت جامعة الأمير محمد بن فهد على المرتبة 421 عالميًا، بينما جاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المرتبة 474 عالميًا.

ويعكس هذا التقدم تنوع حضور الجامعات السعودية في التصنيفات العالمية مع تفاوت مستويات الأداء والإنجاز الأكاديمي بينها.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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