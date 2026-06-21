السياسة

وزير الخارجية يشارك في اجتماع مع نظيريه المصري والتركي والمستشار الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية

صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1448 هـ      21 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (القاهرة)
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، في اجتماع ضم كلًّا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا الإقليمية في مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا، والمساعي المشتركة الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار فيهما.
حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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