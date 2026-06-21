مونديال 2026.. ألمانيا تصعق ساحل العاج وتتأهل لدور الـ 32

البلاد (جدة)
فرانك #كيسييه يفتتح التسجيل لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 29#ألمانيا 0 × 1 #كوت_ديفوار#صحيفة_البلاد | #ألمانيا_كوت_ديفوار | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/qFQxbI4KoG
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 20, 2026
فرانك #كيسييه يفتتح التسجيل لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 29#ألمانيا 0 × 1 #كوت_ديفوار#صحيفة_البلاد | #ألمانيا_كوت_ديفوار | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/qFQxbI4KoG
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 20, 2026
أونداف يسجل هدف التعادل لصالح ألمانيا في الدقيقة 67#ألمانيا 1 × 1 #كوت_ديفوار#صحيفة_البلاد | #ألمانيا_كوت_ديفوار | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/6S95SxDEes
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 20, 2026
أونداف يسجل هدف التقدم لصالح ألمانيا في اللحظات الأخيرة #ألمانيا 2 × 1 #كوت_ديفوار#صحيفة_البلاد | #ألمانيا_كوت_ديفوار | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/mWNCX14lIT
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 20, 2026