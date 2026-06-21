مونديال 2026.. ألمانيا تصعق ساحل العاج وتتأهل لدور الـ 32

حقق منتخب ألمانيا فوزًا قاتلًا على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب تورونتو ستيديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

تقدم منتخب كوت ديفوار أولًا عبر فرانك كيسيه في الدقيقة 30، قبل أن ينجح دينيز أونداف في إدراك التعادل للمنتخب الألماني عند الدقيقة 68، ثم عاد اللاعب ذاته ليسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+4، ليمنح المانشافت ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، ليضمن رسميًا التأهل إلى دور الـ32 من البطولة، فيما تجمد رصيد منتخب كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثاني.

ويحتل منتخبا الإكوادور وكوراساو المركزين الثالث والرابع دون أي نقطة، قبل المواجهة التي تجمعهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.