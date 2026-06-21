ملعب الـ 1.6 مليار دولار يحتضن مباراة السعودية وإسبانيا

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم وخاصة الجماهير السعودية والعربية مساء الأحد نحو مدينة أتلانتا الأمريكية حيث يستضيف ملعب مرسيدس بنز القمة المرتقبة بين المنتخب الوطني السعودي ونظيره الإسباني لحساب الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2026 وتكتسب هذه المواجهة أهمية قصوى للأخضر الباحث عن تعزيز آماله في التأهل بعد تعادله الافتتاحي المثمر أمام الأوروغواي

مسرح عالمي وأيقونة معمارية

الملعب الذي افتتح عام 2017 بتكلفة فلكية تجاوزت 1.6 مليار دولار لا يعد مجرد ساحة رياضية بل هو أيقونة معمارية وهندسية يبرز في تصميمه السقف البيضاوي القابل للطي والمكون من 8 ألواح هندسية تتحرك بسلاسة لتفتح وتغلق كأنه مصراع كاميرا عملاق مما يمنحه مرونة فائقة لحماية اللاعبين والجماهير من تقلبات الطقس والرطوبة العالية في صيف أتلانتا

أما في الداخل فسيكون نجوم المنتخب السعودي على موعد مع تجربة بصرية غير مسبوقة تحت شاشة العرض الدائرية هالو وهي أضخم شاشة من نوعها في العالم بزاوية 360 درجة تطوق كامل السقف لتبقي الجمهور المونديالي الذي يتوقع أن يصل إلى 71000 متفرج في قلب أدق تفاصيل وإعادات المباراة

معقل الاستدامة والابتكار البيئي

لا تتوقف ريادة مرسيدس بنز عند الجانب البصري بل يصنف كأول ملعب في أمريكا الشمالية ينال الشهادة البلاتينية ل ليد في كفاءة الطاقة والاستدامة يعتمد المنشأ على 4000 لوح شمسي لتوليد طاقة نظيفة تكفي لتشغيل الفعاليات الكبرى إلى جانب أنظمة متطورة لإعادة تدوير وترشيد استهلاك المياه مما يجعله نموذجا ملهما لملاعب المستقبل

فرصة تاريخية للأخضر على أرض أتلانتا

رغم صعوبة الموقعة أمام بطل العالم السابق الماتادور الإسباني الساعي بدوره للتعويض فإن الأرض الأمريكية تحمل ذكريات طيبة للمنتخب السعودي الذي حقق أفضل إنجازاته التاريخية بالعبور إلى دور ال 16 على الملاعب الأمريكية في مونديال 1994 وسيكون بساط الملعب العشبي المصمم بعناية فائقة وفق معايير الاتحاد الدولي فيفا الصارمة شاهدا على فصيل جديد من فصول الإثارة الكروية التي سيسعى من خلالها صقور المملكة لكتابة مجد جديد يؤكد الحضور القوي للكرة العربية في المحفل العالمي الأكبر