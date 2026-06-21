مطارات الرياض تفوز بثلاث جوائز ضمن Global Brand Awards 2026

البلاد (الرياض)
أعلنت شركة مطارات الرياض عن حصولها على ثلاث جوائز ضمن Global Brand Awards 2026، وذلك تقديرًا لجهودها المستمرة في تعزيز السمعة المؤسسية وترسيخ مكانتها علامةً رائدةً في قطاع الطيران على المستوى المحلي والعالمي.
وشملت الجوائز التي حصلت عليها مطارات الرياض: جائزة الحملة الإعلامية الأكثر تأثيرًا في قطاع الطيران في المملكة، وجائزة أفضل علامة تجارية فاخرة في قطاع الطيران في المملكة، إضافة إلى جائزة العلامة التجارية الرائدة في إدارة المطارات في المملكة، في إنجاز يعكس تميز مطارات الرياض في بناء حضور مؤسسي مؤثر وتعزيز صورتها الذهنية عبر مختلف القنوات الاتصالية والإعلامية.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود مطارات الرياض في تطوير منظومتها الاتصالية وتعزيز حضورها علامةً مؤسسيةً تتمتع بمكانة راسخة وسمعة قوية، من خلال تبني ممارسات اتصالية وإعلامية تسهم في إبراز دورها الريادي في قطاع الطيران وإدارة المطارات.
وفي هذا السياق صرح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الرياض، أسامة بن صالح الفواز، بأن هذا التقدير العالمي يجسد ما تبذله الشركة من جهود متواصلة في ترسيخ مكانتها المؤسسية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس العمل المتكامل لفريق الشركة في تقديم صورة تعبر عن مستوى التميز والاحترافية الذي وصلت إليه مطارات الرياض.
وتُعد Global Brand Awards من الجوائز العالمية السنوية التي أطلقتها Global Brand Magazine البريطانية، وتُعنى بتكريم العلامات التجارية المتميزة في مختلف القطاعات على مستوى العالم، وذلك بناءً على معايير دقيقة تشمل الابتكار، وجودة الأداء، والتأثير الإعلامي، والسمعة المؤسسية.
وشملت الجوائز التي حصلت عليها مطارات الرياض: جائزة الحملة الإعلامية الأكثر تأثيرًا في قطاع الطيران في المملكة، وجائزة أفضل علامة تجارية فاخرة في قطاع الطيران في المملكة، إضافة إلى جائزة العلامة التجارية الرائدة في إدارة المطارات في المملكة، في إنجاز يعكس تميز مطارات الرياض في بناء حضور مؤسسي مؤثر وتعزيز صورتها الذهنية عبر مختلف القنوات الاتصالية والإعلامية.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود مطارات الرياض في تطوير منظومتها الاتصالية وتعزيز حضورها علامةً مؤسسيةً تتمتع بمكانة راسخة وسمعة قوية، من خلال تبني ممارسات اتصالية وإعلامية تسهم في إبراز دورها الريادي في قطاع الطيران وإدارة المطارات.
وفي هذا السياق صرح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الرياض، أسامة بن صالح الفواز، بأن هذا التقدير العالمي يجسد ما تبذله الشركة من جهود متواصلة في ترسيخ مكانتها المؤسسية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس العمل المتكامل لفريق الشركة في تقديم صورة تعبر عن مستوى التميز والاحترافية الذي وصلت إليه مطارات الرياض.
وتُعد Global Brand Awards من الجوائز العالمية السنوية التي أطلقتها Global Brand Magazine البريطانية، وتُعنى بتكريم العلامات التجارية المتميزة في مختلف القطاعات على مستوى العالم، وذلك بناءً على معايير دقيقة تشمل الابتكار، وجودة الأداء، والتأثير الإعلامي، والسمعة المؤسسية.