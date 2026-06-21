في أتلانتا.. مسيرة للجماهير السعودية لدعم الأخضر قبل مواجهة إسبانيا

تستعد الجماهير السعودية في مدينة أتلانتا الأمريكية لتنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة، مساء اليوم الأحد، لدعم المنتخب السعودي قبل مواجهته المرتقبة أمام إسبانيا، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة بالسيارات المزينة بالأعلام السعودية، وسط أجواء احتفالية تتخللها الأهازيج والأغاني الوطنية، في إطار حشد أكبر عدد من المشجعين لمساندة “الأخضر” قبل المواجهة المهمة.

وسيبدأ التجمع في محطة BP المقابلة لمطعم The Varsity الشهير، أحد أبرز معالم مدينة أتلانتا، قبل أن تتحرك السيارات في موكب جماهيري باتجاه منطقة المشجعين Fan Zone عند الساعة الرابعة عصرًا.

وستواصل الجماهير احتفالاتها داخل منطقة المشجعين حتى الساعة السابعة مساءً، حيث من المنتظر أن يتحول التجمع إلى كرنفال سعودي، يعكس الحضور الكبير والدعم الجماهيري المنتظر للمنتخب الوطني قبل ساعات من مباراته أمام المنتخب الإسباني، في لقاء يسعى خلاله “الأخضر” لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.