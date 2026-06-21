سمو وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بالقاهرة

البلاد (القاهرة)
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة الذي ضم بجانب سموه كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية، وجهود خفض التصعيد، وعلى رأسها الوساطة الباكستانية في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية، وجهود خفض التصعيد، وعلى رأسها الوساطة الباكستانية في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما تناول الاجتماع التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل وتكثيف التنسيق والتشاور بما يضمن استمرار المسار الدبلوماسي، ويحد من تداعيات الأزمة، ويعيد للمنطقة أمنها واستقرارها.
حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير المدير العام للإدارة العامة لتخطيط السياسات، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.