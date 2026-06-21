دونيس: نحترم إسبانيا دون مبالغة.. والأخضر قادر على التطور

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن الأخضر استعد بشكل مكثف لمواجهة المنتخب الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أهمية التعامل بثقة مع أحد أقوى المنتخبات العالمية دون مبالغة في منحه الاحترام. ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الإسباني مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما استهل مشواره بالتعادل أمام أوروغواي بهدف لمثله، فيما تعادلت إسبانيا سلبيًا مع الرأس الأخضر. وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة المرتقبة، أوضح دونيس أن أداء المنتخب السعودي أمام أوروغواي شهد تباينًا بين الشوطين. وقال: “قدمنا شوطًا أول جيدًا أمام أوروغواي، لكنني لم أكن راضيًا عن مستوانا في الشوط الثاني. خلال التدريبات ركزنا على تحسين التنظيم الدفاعي والعمل على الدفاع المنخفض، خاصة أننا سنواجه منتخبًا يفضل الاستحواذ على الكرة. هدفنا هو الظهور بصورة أفضل أمام أحد أفضل المنتخبات في العالم”. احترام إسبانيا دون خوف وشدد المدرب اليوناني على أن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت، إلا أن المنتخب السعودي لا يدخل المباراة وهو يفكر في تحقيق مفاجأة بقدر ما يسعى لتقديم أفضل ما لديه. وأضاف: “شهدنا العديد من المفاجآت في كأس العالم عبر التاريخ، لكننا لا ننظر إلى المباراة من هذه الزاوية. عندما تصل إلى كأس العالم يجب أن تكون سعيدًا بمواجهة أفضل المنتخبات. نريد احترام إسبانيا والاستفادة من هذه التجربة، لكن دون مبالغة في احترامها. من الطبيعي أن يكون الاستحواذ لصالح المنتخب الإسباني”. دونيس: لم نصل بعد إلى مرحلة المخاطرة وعن تصريحه السابق بشأن رغبته في التعرف أكثر على اللاعبين رغم الفترة التي قضاها في الكرة السعودية، أوضح دونيس أن التدريب اليومي يختلف كثيرًا عن متابعة اللاعبين في المسابقات المحلية. وقال: “عندما تشاهد اللاعبين في الدوري يختلف الأمر عن العمل معهم بشكل يومي. أنا مدرب أحب المخاطرة، لكن في الوضع الحالي لا أرى أننا نملك الوقت الكافي للقيام بذلك. المخاطرة تحتاج إلى عمل وتدريبات مستمرة، ومع مرور الوقت سنصل إلى مرحلة تسمح لنا بتطبيق أفكار أكثر جرأة. حاليًا نعرف كيف ندافع وكيف نهاجم، لكننا لسنا جاهزين بعد لبعض المخاطرات التكتيكية”. وتحدث دونيس عن أهمية الجانب النفسي في إعداد اللاعبين، مؤكدًا أن كرة القدم الحديثة أصبحت تعتمد على متخصصين في مختلف المجالات. وأوضح: “عندما وصلت إلى المنتخب لم يكن هناك متخصصون نفسيون بالشكل الموجود الآن. اليوم لدينا خبراء يتواصلون مع اللاعبين بشكل فردي لمساعدتهم على تقديم أفضل مستوياتهم. اللاعب يحتاج أحيانًا إلى الدعم والثقة أكثر من أي شيء آخر، وهذا جانب مهم في كرة القدم الحديثة”. لا نشعر بالضغط أمام إسبانيا ورفض مدرب الأخضر الحديث عن وجود ضغوط على المنتخب قبل مواجهة إسبانيا، مؤكدًا أن الضغط الحقيقي سيكون في المواجهات التي تفرض على الفريق تحقيق نتائج محددة. وقال: “في مباريات كهذه لا يجب أن نفكر في الضغوط. سنواجه أحد أفضل المنتخبات في العالم، ويجب أن نلعب بثقة. إسبانيا ستستحوذ على الكرة، ولذلك عملنا كثيرًا على التنظيم الدفاعي. لا أشعر بوجود ضغط علينا في هذه المباراة، وأعتقد أن الضغط سيكون أكبر في مواجهة الرأس الأخضر”. يامال وويليامز يصنعان الفارق كما أشار دونيس إلى التأثير الكبير لنجمي المنتخب الإسباني لامين يامال ونيكو ويليامز على الأداء الهجومي لفريقهما. وأتم: “المنتخب الإسباني يختلف عندما يكون لامين يامال ونيكو ويليامز على أرض الملعب. أمام الرأس الأخضر استحوذ المنتخب الإسباني على الكرة، لكنه افتقد إلى القدرة على خلق مواقف اللعب الفردي واحد ضد واحد. هذه ليست مشكلة كبيرة لدى إسبانيا، لكنها تصبح أكثر وضوحًا في غياب هذين اللاعبين”.