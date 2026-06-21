تونس تودع المونديال برباعية يابانية

البلاد (جدة)
ودع المنتخب التونسي كأس العالم 2026 بعدما خسر أمام نظيره الياباني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب مونتيري ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.
سجل رباعية منتخب اليابان كل من دايتشي كامادا وأياسي أويدا “هدفين” وجونيا إيتو في الدقائق 4 و31 و69 و84 من عمر المباراة.
جاءت الخسارة التونسية رغم إقالة صبري لموشي بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام السويد، وتعيين الفرنسي هيرفي رينارد بدلاً منه الذي ظهر عليه الغضب خلال إداراته للمباراة.
وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المنتخب الياباني إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف هولندا المتصدر بنفس الرصيد، فيما تأتي السويد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل الترتيب المنتخب التونسي بدون نقاط.
المنتخب الياباني يفتتح التسجيل مبكراً
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2026
المنتخب الياباني يضاعف النتيجة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2026
إيتو يوقع على ثالث أهداف اليابان pic.twitter.com/IOGQMY9N8b
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2026
رأسية من أويدا تمنح المنتخب الياباني الهدف الرابع
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2026