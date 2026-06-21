الرياضة

تونس تودع المونديال برباعية يابانية

صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1448 هـ      21 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

ودع المنتخب التونسي كأس العالم 2026 بعدما خسر أمام نظيره الياباني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب مونتيري ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

سجل رباعية منتخب اليابان كل من دايتشي كامادا وأياسي أويدا “هدفين” وجونيا إيتو في الدقائق 4 و31 و69 و84 من عمر المباراة.

جاءت الخسارة التونسية رغم إقالة صبري لموشي بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام السويد، وتعيين الفرنسي هيرفي رينارد بدلاً منه الذي ظهر عليه الغضب خلال إداراته للمباراة.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المنتخب الياباني إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف هولندا المتصدر بنفس الرصيد، فيما تأتي السويد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل الترتيب المنتخب التونسي بدون نقاط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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