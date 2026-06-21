تنطلق اليوم في مكة والمدينة وجدة والطائف.. إعلان نتائج الاختبارات عبر«بوابة التعليم وتوكلنا» غداً

البلاد (الرياض)

كشفت وزارة التعليم إتاحة نتائج الاختبارات للطلاب والطالبات، اعتبارًا من يوم غد الاثنين، وذلك في إطار تسهيل الوصول للخدمات التعليمية الرقمية.

ودعت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم منى العجمي، الطلاب وأولياء الأمور إلى استعراض النتائج من خلال الدخول إلى “بوابة التعليم” أو منصة “توكلنا”، متمنيةً التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات في مسيرتهم التعليمية.

تأتي إتاحة النتائج عبر “بوابة التعليم” ضمن جهود وزارة التعليم في تطوير الخدمات الرقمية، وتوحيد الوصول إلى الخدمات التعليمية إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج والمعلومات الدراسية بشكل مباشر وآمن، كما تواصل الوزارة تعزيز التكامل مع منصة “توكلنا” لتقديم خدمات تعليمية رقمية، تواكب مستهدفات التحول الرقمي وتطوير تجربة المستفيدين.

وكان طلاب التعليم العام بمختلف مناطق المملكة، قد أتموا اختبارات نهاية العام الدراسي 1447هـ الأسبوع الماضي، باستثناء إدارات التعليم بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، التي تنطلق الاختبارات فيها اليوم الأحد.