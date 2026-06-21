الممثل الأمريكي جيانكارلو إسبوزيتو ينطق الشهادتين ويشارك فريق العمل الصلاة بعد تجربة تصوير 7Dogs في السعودية

البلاد (الرياض)

أعلن الممثل الأمريكي الشهير جيانكارلو إسبوزيتو، أحد أبطال فيلم 7Dogs والمعروف عالميًا بدوره في مسلسل Breaking Bad، اعتناقه الإسلام، فيما أظهرت شهادة رسمية اعتناق المنتج البريطاني سايروس هومي باتيل الإسلام، وذلك بعد فترة من وجودهما في المملكة العربية السعودية خلال مشاركتهما في الفيلم.

ونشر معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة X مقطعًا مصورًا يظهر فيه إسبوزيتو داخل أحد المساجد أثناء أداءه للصلاة، مشيرًا إلى أن النجم الأمريكي نطق الشهادتين بعد ارتياحه لما لمسه من أخلاق المسلمين وتعاملهم خلال فترة وجوده في المملكة أثناء تصوير الفيلم.

كما نشر آل الشيخ صورة لشهادة اعتناق الإسلام الخاصة بالمنتج البريطاني سايروس هومي باتيل، أحد المشاركين في إنتاج الفيلم، والتي تُظهر إشهاره الإسلام واختياره اسم “كريم” اسمًا إسلاميًا له.

ويأتي ذلك بعد مشاركة إسبوزيتو وباتيل في فيلم 7Dogs، الذي جرى تصوير أجزاء كبيرة منه في المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من النجوم وصناع الأفلام من مختلف دول العالم.