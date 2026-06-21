بدء الاختبارات النهائية بمدارس مكة والمدينة وجدة والطائف

بدأ اليوم (الأحد) طلاب وطالبات التعليم العام في إدارات التعليم بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف أداء الاختبارات التحريرية النهائية للعام الدراسي 1447-1448هـ، وذلك ضمن الترتيبات التي أقرتها وزارة التعليم مراعاةً لموسم الحج وما يشهده من كثافة تشغيلية وخدمية في تلك المناطق.

وانتظم الطلاب والطالبات لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي في التعليم العام في مدارس البنين والبنات، وسط أجواء تعليمية منظمة وهادئة، وبيئات تعليمية مهيأة وخدمات تربوية متكاملة تقدمها المدارس ومنسوبوها من الهيئتين التعليمية والإدارية، بما يعزز جاهزية الطلبة ويدعم أداءهم ويجسد جودة العملية التعليمية.

وأكدت وزارة التعليم جاهزية المدارس لتنفيذ الاختبارات وفق الجداول المعتمدة، مع الالتزام بإجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات عبر نظام نور، بما يضمن إعلان النتائج في المواعيد المحددة واستكمال أعمال نهاية العام الدراسي بانتظام.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة جاهزية الكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية لمتابعة أعمال الاختبارات وتقديم الدعم اللازم للطلاب والطالبات، مشددةً على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للاختبارات ومتابعة الجوانب التشغيلية المتعلقة بالنقل والسلامة والصيانة والنظافة، بما يعزز جودة الأداء خلال فترة الاختبارات.