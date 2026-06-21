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بدء الاختبارات النهائية بمدارس مكة والمدينة وجدة والطائف

صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1448 هـ      21 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

بدأ اليوم (الأحد) طلاب وطالبات التعليم العام في إدارات التعليم بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف أداء الاختبارات التحريرية النهائية للعام الدراسي 1447-1448هـ، وذلك ضمن الترتيبات التي أقرتها وزارة التعليم مراعاةً لموسم الحج وما يشهده من كثافة تشغيلية وخدمية في تلك المناطق.

وانتظم الطلاب والطالبات لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي في التعليم العام في مدارس البنين والبنات، وسط أجواء تعليمية منظمة وهادئة، وبيئات تعليمية مهيأة وخدمات تربوية متكاملة تقدمها المدارس ومنسوبوها من الهيئتين التعليمية والإدارية، بما يعزز جاهزية الطلبة ويدعم أداءهم ويجسد جودة العملية التعليمية.

وأكدت وزارة التعليم جاهزية المدارس لتنفيذ الاختبارات وفق الجداول المعتمدة، مع الالتزام بإجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات عبر نظام نور، بما يضمن إعلان النتائج في المواعيد المحددة واستكمال أعمال نهاية العام الدراسي بانتظام.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة جاهزية الكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية لمتابعة أعمال الاختبارات وتقديم الدعم اللازم للطلاب والطالبات، مشددةً على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للاختبارات ومتابعة الجوانب التشغيلية المتعلقة بالنقل والسلامة والصيانة والنظافة، بما يعزز جودة الأداء خلال فترة الاختبارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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