الرياضة دونيس يواجه إسبانيا بالتنظيم الدفاعي والتركيز العالي

محمد بن نافع (جدة)

يدخل المنتخب السعودي ثاني مواجهاته في مجموعته التي تضم كلاً من الأورجواي وأسبانيا، والرأس الأخضر عندما يواجه نظيره الأسباني مساء اليوم في لقاء صعب، بظروف قد لا تقبل القسمة على اثنين؛ نظير رغبة كلا المنتخبين في خطف نقاط المباراة؛ فالمنتخب السعودي يملك في رصيده نقطة بتعادله في مباراته الأولى في البطولة مع الأوروغواي، وكذلك المنتخب الأسباني بعد تعادله المفاجئ وغير المتوقع أمام منتخب الرأس الأخضر. من جانبه عمل المدرب اليوناني للمنتخب السعودي جورجيوس دونيس على خلق صفاء ذهني وتركيز اللاعبين خلال التدريبات التي أعقبت مواجهة الأوروغواي وسعى لإغلاق المساحات وتكثيف منطقة خط الوسط، بالإضافة للعمل على التحولات السريعة وتطبيق تكتيك دفاعي منظم والسعي للترابط بشكل كبير، خصوصاً في الثلث الدفاعي؛ تحسباً للطريقة المتوقع أن ينتهجها المنتخب الأسباني لحسم اللقاء والظفر بالثلاث نقاط. ومن المتوقع أن ينتهج منتخب إسبانيا الأسلوب الهجومي من البداية بامتلاكه الأدوات اللازمة؛ لذلك بتواجد توريس أويازابال وجافي في الثلث الهجومي وخلفهما رودري وبيدري في حين لم تتضح الصورة بشأن مشاركة النجم الأسباني لامين يامال حيث لعب دقائق معدودة في مواجهة الرأس الأخضر.