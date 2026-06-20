مونديال 2026… باراغواي تعمق جراح تركيا.. وتحيي آمالها في التأهل

بدأت المواجهة بإيقاع ناري، حيث نجح ماتياس في إحراز هدف باراغواي واللقاء الوحيد بعد دقيقة و5 ثوان من انطلاق اللقاء، بعدما وصلت الكرة إلى خوليو إنسيسو على حدود منطقة الجزاء، ليمررها إلى زميله الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، مسجلا أسرع أهداف البطولة حتى الآن.

وحاول المنتخب التركي العودة في النتيجة، وسط ضغط هجومي ومحاولات مستمرة بقيادة أردا غولر، لكن دفاع باراغواي وقف بالمرصاد، فيما كاد ميرت مولدور أن يعادل النتيجة برأسية ارتدت من العارضة.

وشهدت المباراة نقطة تحول في الدقيقة 45+3، عندما تلقى ميغيل ألميرون بطاقة حمراء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر مخالفة مرتبطة بسلوك داخل أرض الملعب، ليكمل منتخب باراغواي اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب التركي ضغطه الكبير، لكن الحارس أورلاندو غيل تألق في التصدي لمحاولات خطيرة، أبرزها تسديدة قوية من ميريح ديميرال.

ورغم الاستحواذ التركي في الدقائق الأخيرة، فشل المنتخب في ترجمة الفرص إلى أهداف، حيث أهدر دنيز غول أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 89 أمام مرمى خال، ليحسم المنتخب الباراغوياني المواجهة لصالحه.

وبهذا أصبح ترتيب المجموعة الرابعة على الشكل التالي:

الولايات المتحدة 6 نقاط

أستراليا 3 نقاط

باراغواي 3 نقاط

تركيا 0 نقطة.