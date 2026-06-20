مونديال 2026.. المغرب يتغلب على اسكتلندا ويقترب من التأهل

اكتفى المغرب بالفوز 1-صفر على اسكتلندا بفضل ​أسرع هدف في النسخة الحالية من كأس العالم لكرة القدم ليعزز آماله في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب عن المجموعة الثالثة في ‌وقت مبكر ‌من يوم ​السبت.

تقدم ‌المغرب ⁠في ​النتيجة بعد ⁠أكثر من دقيقة واحدة بقليل عن طريق إسماعيل صيباري الذي استغل تمريرة من براهيم دياز.

وكان صيباري قد سجل ⁠هدف تقدم أسود ‌الأطلس ‌في التعادل 1-1 ​مع البرازيل ‌في مباراتهما الافتتاحية.

هيمن منتخب المغرب، ‌الذي تأهل إلى قبل نهائي النسخة الماضية في قطر 2022، على مجريات المباراة ‌وتناوب لاعبوه على إهدار الفرص لكنه حافظ على ⁠تقدمه ⁠ليحصد النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب المغربي حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وبات قريباً من حجز مكانه في دور الـ32، فيما تجمد رصيد أسكتلندا عند ثلاث نقاط لتبقى مطالبة بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراتها الأخيرة أمام البرازيل من أجل الإبقاء على آمالها في مواصلة المشوار.

كما أكد المنتخب المغربي، الذي بلغ نصف نهائي مونديال 2022، قدرته على المنافسة مجدداً في النسخة الحالية، بعدما جمع بين الانضباط الدفاعي والفعالية الهجومية، ليواصل بدايته القوية في البطولة العالمية.