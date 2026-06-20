مونديال 2026… البرازيل تفوز عل هايتي بثلاثية

البلاد (جدة)

استعاد منتخب البرازيل توازنه في مجموعته ببطولة كأس العالم 2026، بالفوز على نظيره هايتي بنتيجة 3-0، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

واكتفى نجوم البرازيل بتسجيل الثلاثية خلال شوط المباراة الأول، حيث تكفل ماتيوس كونيو بإحراز هدفين في الدقيقتين 23 و 36، وعزز فينيسيوس جونيور بالهدف الثالث في الدقيقة 45 +6.

وكان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام المغرب بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده بعد الفوز على هايتي إلى 4 نقاط ويحتل الصدارة بفارق الأهداف عن “أسود الأطلس”.

وفي المقابل تقلصت حظوظ منتخب هايتي في التأهل من المجموعة بعد تلقي الخسارة الثانيًا تواليًا بدور المجموعات للمونديال.