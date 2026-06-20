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مونديال 2026… البرازيل تفوز عل هايتي بثلاثية
الرياضة

مونديال 2026… البرازيل تفوز عل هايتي بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time5 / محرم / 1448 هـ      20 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

استعاد منتخب البرازيل توازنه في مجموعته ببطولة كأس العالم 2026، بالفوز على نظيره هايتي بنتيجة 3-0، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

واكتفى نجوم البرازيل بتسجيل الثلاثية خلال شوط المباراة الأول، حيث تكفل ماتيوس كونيو بإحراز هدفين في الدقيقتين 23 و 36، وعزز فينيسيوس جونيور بالهدف الثالث في الدقيقة 45 +6.

 

وكان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل أمام المغرب بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده بعد الفوز على هايتي إلى 4 نقاط ويحتل الصدارة بفارق الأهداف عن “أسود الأطلس”.

وفي المقابل تقلصت حظوظ  منتخب هايتي في التأهل من المجموعة بعد تلقي الخسارة الثانيًا تواليًا بدور المجموعات للمونديال.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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