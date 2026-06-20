مونديال 2006.. المنتخب الأمريكي يعبر أستراليا ويتأهل لدور الـ 32

البلاد (جدة)

ضمن المنتخب الأمريكي التأهل لدور الـ 32 بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الأسترالي بثنائية نظيغة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026.

جاء الهدف الأول لأمريكا في الدقيقة 11 عن طريق المدافع الأسترالي كاميرون بورغيس بالخطأ إلى شباك منتخب بلاده، قبل أن يعزز أليكس فريمان النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 43.

أمريكا في الصدارة

ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، ليضمن رسميًا التأهل إلى دور الـ32 قبل خوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

في المقابل، تجمد رصيد أستراليا عند 3 نقاط في المركز الثاني، بينما يحتل منتخبا تركيا وباراغواي المركزين الثالث والرابع على الترتيب دون أي نقطة، قبل المواجهة التي تجمعهما ضمن الجولة ذاتها.

شهدت الدقائق الأولى محاولة خطيرة للمنتخب الأسترالي في الدقيقة الثانية، بعدما استغل خطأ من دفاع الولايات المتحدة لتصل الكرة إلى محمد توري، الذي أطلق تسديدة قوية تصدى لها حارس المرمى الأمريكي بنجاح.

ورد المنتخب الأمريكي بهجمة في الدقيقة الخامسة، عندما أرسل لاعبوه عرضية من الجهة اليمنى، إلا أن الدفاع الأسترالي نجح في إبعادها، قبل أن يحتسب حكم المباراة مخالفة لصالح أستراليا ضد هجوم أصحاب الأرض.

ونجح المنتخب الأمريكي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 11، بعدما انطلق لاعبوه من الجهة اليسرى وأرسلوا عرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، أخطأ كاميرون بورغيس مدافع أستراليا في التعامل معها، لتتحول الكرة إلى داخل شباك منتخب بلاده معلنة تقدم الولايات المتحدة.

وكاد المنتخب الأسترالي أن يعيد المباراة إلى نقطة البداية بعد دقيقة واحدة فقط، حين وصلت الكرة إلى ماثيو ليكي داخل منطقة الجزاء، ليسددها بطريقة مميزة بوجه القدم، إلا أن كرته مرت أعلى العارضة وخرجت إلى خارج الملعب.

رأسية ماكيني تهدد أستراليا

وواصل المنتخب الأمريكي ضغطه الهجومي في الدقيقة 15، بعدما نفذ ركلة ركنية وصلت إلى وستون ماكيني، الذي قابلها برأسية قوية، لكن الكرة اصطدمت بأحد مدافعي أستراليا قبل أن تشكل خطورة حقيقية على المرمى.

فريمان يعزز تقدم أمريكا

ونجح المنتخب الأمريكي في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 43 عن طريق أليكس فريمان، بعدما أطلق سيرجينو ديست تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي أستراليا، لتتهيأ الكرة أمام فريمان الذي تابعها برأسية إلى داخل الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، كاد سيرجينو ديست أن يضيف الهدف الثالث للولايات المتحدة، بعدما سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، إلا أن حارس أستراليا نجح في التصدي لها وإبعاد الخطورة عن مرماه.

وأهدر المنتخب الأمريكي فرصة محققة لتعزيز تقدمه في الدقيقة 51، بعدما انطلق فولارين بالوغون في هجمة مرتدة سريعة قبل أن يطلق تسديدة قوية، إلا أن أحد مدافعي أستراليا تدخل في الوقت المناسب وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

ورد المنتخب الأسترالي بمحاولة خطيرة في الدقيقة 62، عندما مرر نيستور إيرانكوندا الكرة إلى كريستيان فولباتو على حدود منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة قوية مرت أعلى العارضة وخرجت إلى خارج الملعب.

وواصلت أستراليا ضغطها الهجومي بعد ثلاث دقائق فقط، إثر عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى كونور ميتكالف، الذي سدد كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، لكن حارس الولايات المتحدة تألق في التصدي لها وحافظ على نظافة شباكه.