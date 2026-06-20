الأخضر يختتم تحضيراته في أوستن قبل السفر لأتلانتا لمواجهة إسبانيا

الرياضةالأخضر يختتم تحضيراته في أوستن قبل السفر لأتلانتا لمواجهة إسبانيا صحيفة البلادaccess_time5 / محرم / 1448 هـ 20 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (أوستن) اختتم المنتخب الوطني مساء الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب إسبانيا، على ملعب Q2 بمدينة أوستن، قبل المغادرة إلى أتلانتا، المقرر أن تحتضن اللقاء المرتقب. بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، تلتها تمارين لياقية متنوعة. ثم طُبِّقت الجوانب التكتيكية، قبل أن يُجري المدير الفني جورجيوس دونيس الحصة التدريبية بمناورة على الكرات الثابتة. وواصل اللاعب عبدالرحمن العبود برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي. ويختتم الأخضر مساء يوم السبت استعداداته لمواجهة منتخب إسبانيا بحصة تدريبية على ملعب جامعة كنساس، على أن تكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأخيرة منها.