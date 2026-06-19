المحليات

وصول قافلة مساعدات جديدة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة

صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1448 هـ      19 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (غزة)
وصلت اليوم إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من الخيام، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة؛ إذ ستسهم هذه الخيام -بمشيئة الله- في دعم الأسر التي فقدت منازلها جراء الأزمة الإنسانية، وتعيش منذ أشهر في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح المنتشرة في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث تعاني تلك الأسر من أوضاع معيشية قاسية نتيجة الاكتظاظ ونقص مقومات الحياة الأساسية.
وستتولى الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث تنفيذ عمليات توزيع الخيام وفق آليات ميدانية تضمن وصولها إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق النزوح المختلفة.
ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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