نجم المنتخب الإسباني يحذر من التحولات السريعة لـ”الأخضر السعودي”

البلاد (جدة)

أكد داني أولمو نجم المنتخب الإسباني، جاهزيته الكاملة للمساهمة في عودة “لا روخا” إلى سكة الانتصارات، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.ويأتي حديث أولمو بعد التعادل السلبي المخيب أمام الرأس الأخضر في افتتاح مشوار إسبانيا بالمونديال، وهي النتيجة التي زادت الضغوط على كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي قبل مواجهة الأخضر.

وأعرب لاعب برشلونة عن ثقته الكبيرة بقدرة المنتخب الإسباني على تجاوز البداية المتعثرة، مؤكدًا أن الفوز على السعودية سيكون الخطوة الأولى لاستعادة التوازن.

وقال أولمو: “لم تكن هذه البداية التي نطمح إليها، لكننا نمتلك الثقة الكاملة في قدرتنا على تصحيح الأمور، وذلك يبدأ بتحقيق الفوز على السعودية”.وأضاف أنه مستعد لتقديم الإضافة متى ما حصل على الفرصة، مؤكدًا جاهزيته لخدمة المنتخب في أي دور يُطلب منه.ووتحدث أولمو عن التحديات التي تواجه المنتخبات أمام الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي، مشيرًا إلى أن مفتاح الحل يكمن في الصبر وسرعة تدوير الكرة.وأوضح: “علينا تحريك المنافس باستمرار من جانب إلى آخر، والمخاطرة بصورة أكبر في المواجهات المباشرة، وعدم الاعتماد فقط على اللعب عبر الأطراف”.وأكد أن المنتخب الإسباني يمتلك مزيجًا من الحلول الفنية التي تسمح له بصناعة الفارق أمام المنتخبات المنظمة دفاعيًا.ورفض أولمو المبالغة في ردود الفعل بعد التعادل أمام الرأس الأخضر، مشددًا على أن منتخب إسبانيا لا يزال أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.وقال: “نحن من أفضل المنتخبات في العالم لسبب واضح. مباراة واحدة لا يمكن أن تلغي كل ما قدمناه خلال السنوات الماضية. الآن حان الوقت لإثبات ذلك مجددًا”.كما أبدى ثقته الكبيرة بقدرة المنتخب على الذهاب بعيدًا في البطولة، مؤكدًا أن حلم التتويج لا يزال قائمًا.

التحولات السريعة للمنتخب السعودي

وعن أبرز النقاط التي يجب الانتباه لها أمام الأخضر السعودي، أشار أولمو إلى أهمية تجنب الأخطاء في التحولات وفقدان الكرة.وأوضح أن التفاصيل الصغيرة قد تكون حاسمة في مثل هذه المواجهات، مؤكدًا ضرورة استغلال الفرص المتاحة أمام المرمى لتحقيق الانتصار.

وكشف أولمو أنه يشعر بحالة بدنية وذهنية ممتازة رغم ضغط المباريات الكبير خلال الموسم الحالي.وأشار إلى أن مشاركته المنتظمة مع برشلونة والمنتخب الإسباني طوال عام 2026 تعكس جاهزيته العالية، مضيفًا: “هذا ما كنت أبحث عنه منذ فترة طويلة، الاستمرارية والقدرة على مساعدة الفريق باستمرار”.ورغم المستوى الذي يقدمه، أكد نجم برشلونة أن أفضل نسخة منه لم تظهر بعد، قائلًا: “الأفضل دائمًا قادم، وأسعى إلى التطور بشكل مستمر من خلال تسجيل الأهداف وصناعة الفرص ومساعدة الفريق على الفوز”.