مونديال 2026.. سويسرا تهزم البوسنة برباعية

البلاد (جدة)

حقق المنتخب السويسري فوزًا مستحقًا على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة (4-1)، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

بهذا الانتصار رفع المنتخب السويسري رصيده إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة مؤقتًا، بينما بقي منتخب البوسنة والهرسك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، لتتعقد حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل.

شوط أول متوازن

فرض المنتخب السويسري أفضليته النسبية خلال الشوط الأول، وهدد مرمى البوسنة مبكرًا عبر فريلير الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 23، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وواصل السويسريون ضغطهم الهجومي، عندما نجح ندوي في اختراق الدفاع والدخول إلى منطقة الجزاء، قبل أن يصطدم تألقه بتدخل حارس البوسنة الذي تصدى لمحاولته ببراعة.

مع انطلاق الشوط الثاني، كثّف المنتخب السويسري محاولاته بحثًا عن هدف التقدم، وكاد ندوي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 55 بعدما استقبل عرضية داخل منطقة الجزاء وحولها بركلة خلفية مزدوجة رائعة، إلا أن حارس البوسنة واصل تألقه وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي المقابل، عانى المنتخب البوسني من صعوبة كبيرة في صناعة الفرص، كما تلقى لاعباه عمار ديديتش وإدين دجيكو بطاقتين صفراوين في الدقيقتين 59 و61 على التوالي.

مانزامبي يكسر الصمود البوسني

نجح المنتخب السويسري أخيرًا في فك شفرة الدفاع البوسني عند الدقيقة 74، عندما استغل يوهان مانزامبي عرضية متقنة من الجهة اليمنى، ليسددها مباشرة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول.

وازدادت معاناة البوسنة بعد ست دقائق فقط، حين أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه طارق موهاريموفيتش، ليكمل منتخب بلاده المواجهة بعشرة لاعبين.

فارجاس يؤكد الانتصار

استثمر المنتخب السويسري النقص العددي في صفوف منافسه، وتمكن روبن فارجاس من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 84، بعدما تابع عرضية جديدة من الجهة اليمنى وأسكنها الشباك، مؤكدًا فوز منتخب بلاده وحصده ثلاث نقاط ثمينة في سباق التأهل.

وفي الدقيقة 90، عاد يوهان منزامبي ليسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث لمنتخب سويسرا، وبعد 3 دقائق جاء الرد من جانب البوسنة والهرسك، حيث سجل اللاعب ارمين مهميك هدف حفظ ماء الوجه.

موقف المجموعة الثانية

سويسرا: 4 نقاط

البوسنة والهرسك: نقطة واحدة

وبات المنتخب السويسري في وضعية مريحة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بينما يحتاج منتخب البوسنة والهرسك إلى تحقيق نتيجة إيجابية وانتظار نتائج المنافسين للحفاظ على آماله في التأهل.