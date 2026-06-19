مونديال 2026.. المكسيك أول المتأهلين إلى دور الـ 32 بعد الفوز على كوريا

البلاد (جدة)

بات المنتخب المكسيكي- أحد المنظمين الثلاثة لبطولة كأس العالم في نسختها الجارية 20260- أول المتأهلين لدور الـ 32؛ إثر فوزه على كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

نجح المنتخب المكسيكي من انتزاع الفوز على حساب نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت صباح الجمعة، بمنافسات الجولة الثانية من عمر المونديال.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب المكسيك لويس رومو في الدقيقة 50، بعد خطأ كارثي من حارس كوريا الجنوبية وسقوط الكرة من يده في لقطة مثيرة، منحت أصحاب الأرض تسجيل هدف ثمين.

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 6 نقاط بعدما فاز في الافتتاح على جنوب أفريقيا قبل انتصاره اليوم على حساب كوريا الجنوبية، ليتصدر مجموعته ويضمن الصعود.

وفي المقابل، أصبحت مباراة كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة مصيرية أمام جنوب أفريقيا على بطاقة الترشح لدور الـ 32 مع ترقب نتيجة لقاء المكسيك أمام التشيك.

وتجمد رصيد كوريا عند 3 نقاط عقب خسارة اليوم، بعدما استهل مشواره في المونديال بالفوز على التشيك.