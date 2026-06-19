مباحثات سعودية فرنسية لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي

البلاد (باريس)

التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، خالد البياري، المفوض العام للتسليح الفرنسي باتريك بايو، والمدير العام للعلاقات الدولية والإستراتيجية بوزارة القوات المسلحة الفرنسية غيوم أولانييه، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية.

كما التقى “البياري” رئيس هيئة الأركان الخاصة الفرنسي، الفريق أول فانسون جيرو، حيث عقدا اجتماعًا بقصر الإليزيه في باريس، جرى خلاله استعراض العلاقات السعودية الفرنسية في المجالات الدفاعية.

وجاء ذلك خلال ترؤسه لوفد المملكة المُشارك في المعرض الدولي للدفاع والأمن «يوروساتوري 2026م»، المقام في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وزار “البياري” الجناح السعودي في المعرض، الذي يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية، وأجنحة عدد من الشركات العالمية، واطَّلع على أحدث التقنيات والابتكارات في المجالات الدفاعية والأمنية.