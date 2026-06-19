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مباحثات سعودية فرنسية لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي
المحليات

مباحثات سعودية فرنسية لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي

صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1448 هـ      19 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (باريس)

التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، خالد البياري، المفوض العام للتسليح الفرنسي باتريك بايو، والمدير العام للعلاقات الدولية والإستراتيجية بوزارة القوات المسلحة الفرنسية غيوم أولانييه، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية.

كما التقى “البياري” رئيس هيئة الأركان الخاصة الفرنسي، الفريق أول فانسون جيرو، حيث عقدا اجتماعًا بقصر الإليزيه في باريس، جرى خلاله استعراض العلاقات السعودية الفرنسية في المجالات الدفاعية.

وجاء ذلك خلال ترؤسه لوفد المملكة المُشارك في المعرض الدولي للدفاع والأمن «يوروساتوري 2026م»، المقام في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

 وزار “البياري” الجناح السعودي في المعرض، الذي يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية، وأجنحة عدد من الشركات العالمية، واطَّلع على أحدث التقنيات والابتكارات في المجالات الدفاعية والأمنية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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